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Алвес: мог вернуться в «Ювентус» или «Барселону»

Алвес: мог вернуться в «Ювентус» или «Барселону»
Футбол / Испания 0

Защитник «Сан-Паулу» и национальной команды Бразилии Дани Алвес сообщил, что минувшим летом он мог вернуться в каталонскую «Барселону» или туринский «Ювентус».

«У меня был шанс вернуться в «Ювентус». У меня также была возможность вернуться в «Барсу», потому что я этого хотел. Не принимаю таких решений внезапно. Я думаю: «Что мне даст этот клуб? Как это место сделает меня лучшим человеком? Как это место сделает меня лучшим профессионалом?» — сказал Алвес в интервью Players’ Tribune.

Дани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2017 по 2019 год. Прошлым летом у него закончился контракт с французским клубом, и он на правах свободного агента заключил соглашение с «Сан-Паулу».

В нынешнем сезоне 36-летний защитник забил 1 гол в 4 матчах бразильской Серии А.

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