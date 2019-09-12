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Ди Бьяджо: возникает вопрос, почему Каррера не востребован в Италии и России

Ди Бьяджо: возникает вопрос, почему Каррера не востребован в Италии и России
Футбол / РПЛ 0

Итальянский тренер Луиджи ди Бьяджо поделился мнением о работе своих коллег-соотечественников в России.

«Чемпионат России — серьёзное соревнование. И наряду с вопросом о том, почему Массимо Каррера не востребован в Италии, возникает вопрос, почему он не востребован в России.

Что касается итальянских тренеров, которые работали в России — Невио Скала, Лучано Спалетти и Каррера, — лучше всех себя проявил Спалетти. Но не стоит забывать и про Фабио Капелло, который тренировал сборную», — передаёт слова ди Бьяджо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

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