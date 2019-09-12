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Голкипер «Леганеса» Куэльяр госпитализирован с абсцессом печени

Голкипер «Леганеса» Куэльяр госпитализирован с абсцессом печени
Футбол / Испания 0

Голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр был госпитализирован в университетский госпиталь Сарсуэлы с абсцессом печени, сообщает Marca.

Согласно сведениям источника, в настоящее время 35-летний вратарь чувствует себя хорошо, он проходит курс лечения антибиотиками. Ожидается, что уже через несколько дней футболист будет выписан из госпиталя. Из-за проблем со здоровьем Куэльяр не сможет принять участие в субботнем матче 4-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Ранее он пропустил встречу с «Атлетико» из-за проблем со спиной.

Куэльяр перешёл в «Леганес» летом 2017 года из хихонского «Спортинга» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 2 матчах на клубном уровне и пропустил 3 мяча. Его контракт с «Леганесом» рассчитан до лета 2021 года.

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