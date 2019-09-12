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Руководитель академии «Порту»: наши скауты следят за Россией

Руководитель академии «Порту»: наши скауты следят за Россией
Футбол / РПЛ 0

Жозе Тaварес, руководитель академии «Порту», поделился мнением о работе академий российских клубов.

«Мне тяжело судить о российских академиях, но мне кажется, что португальские успешнее продают футболистов, потому что мы готовим игроков всесторонне. Техника, интенсивность… Вопрос в том, как игроки адаптируются в других странах. Для этого важно развивать футболистов во всех направлениях. Это уже заложено в игроках, а мы помогаем им в развитии. Согласно регламенту в нашей академии до 16 лет занимаются только португальцы. Затем мы можем брать уже и европейцев. А с 18 лет можем приглашать футболистов из всех остальных стран. Из России в нашей академии пока никого не было, но наши скауты следят и за Россией. Знаю, что игроков ваших сборных привлекают европейские клубы», — сказал Таварес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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