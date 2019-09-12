У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале»

Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана. У французского специалиста больше нет неограниченного кредита доверия в клубе, сообщает AS.

На это повлияли плохие результаты, некоторые тактические и технические решения, а также сомнения по поводу формирования состава.

После возвращения Зидана в марте 2019 года «Реал» одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения. По информации издания, руководство «сливочных» рассматривает такие результаты как неудовлетворительные.

Многие недовольны тем, что Зинедин позволил уйти из клуба Маркосу Льоренте, Серхио Регилону, Дани Себальосу и Кейлору Навасу. Специалиста винят также в недостаточном доверии к Винисиусу Жуниору.

Сообщается, что боссы клуба были очень злы на Зидана из-за поражения со счётом 3:7 в матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Атлетико».

Ряд претензий к Зинедину связан с тактикой, поскольку в нынешнем сезоне он использовал три разные схемы в трёх матчах испанской Примеры.