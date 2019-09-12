Каррера: я влюблён в Москву. Для меня она никогда не изменится

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чем занимается в свободное время, оценил шансы «Локомотива» обыграть «Ювентус» в Лиге чемпионов, а также поделился мнением о Москве.
«Всё свободное время я провожу с семьёй. Это счастье для каждого мужчины. Ещё я смотрю теннис и, конечно, футбол.
«Локомотив» попал в группу с «Ювентусом». На бумаге фаворит «Ювентус», и он сильнее, но матч надо сыграть. Всё может случиться.
Я влюблён в Москву. Для меня она никогда не изменится. Место, которое я бы посоветовал посетить болельщикам «Ювентуса»? Красная площадь.
Мог бы я быть экспертом на телевидении? Это не то, чего мне хотелось бы. Я очень долго присутствую в футболе и не хочу кому-то что-то советовать», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 12 сентября 2019
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