Руни: с Гвардиолой моё поколение в сборной Англии выиграло бы всё

Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни выразил уверенность, что 10 лет назад сборная Англии выиграла бы все возможные трофеи, если бы её тренировал нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Оглядываясь на нашу команду 10-летней давности, можно сказать, что, возможно, у нас был лучший состав во всём мире. Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, я, Майкл Оуэн — это состав нашей команды тогда. Если бы нас тогда возглавлял Гвардиола, мы бы выиграли всё, вне всякого сомнения», — приводит слова Руни Goal.com со ссылкой на the Wayne Rooney Podcast.

Напомним, Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В 120 матчах за национальную команду он забил 53 мяча.