Каррера: я пытался привести Тотти в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что пытался заполучить в стан красно-белых легенду «Ромы» Франческо Тотти.
«Пару лет назад я пытался привести Тотти в «Спартак» через моего помощника Мальфатти, но он, увы, решил, что пора завершать карьеру. Франческо — пример верности клубу. Он всегда носил одну футболку — футболку „Ромы“, — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Тотти дебютировал за юношескую команду «Ромы» в 1989 году. Через три года он провёл свой первый матч за основной состав. В «Роме» форвард провёл всю карьеру профессионального футболиста (1992-2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. По окончании карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба. Летом он покинул должность директора «Ромы».
- 12 сентября 2019
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