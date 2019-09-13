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Лукаку: больше не хотел оставаться в Англии. Переход в «Интер» — правильный шаг

Лукаку: больше не хотел оставаться в Англии. Переход в «Интер» — правильный шаг
Футбол / Англия 0

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку поделился мнением о переходе в миланский «Интер» из «Манчестер Юнайтед».

«Это команда, которая мне нужна. Мне нравится город и «Интер». Это был идеальный момент, чтобы уехать из Англии. Я больше не хотел оставаться там.

В «Интере» особенная команда. У нас есть правильный лидер, который поможет нам добиться поставленных целей.

«Интер» — амбициозный клуб. Он хочет вернуться туда, где должен быть. Я хочу в этом помочь. Это правильный шаг для меня», — приводит слова Лукаку ESPN FC.

Ромелу выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2017 по 2019 год. Ранее он защищал цвета «Эвертона», лондонского «Челси», «Вест Бромвич Альбион» и «Андерлехта».

В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец забил 2 мяча в 2 матчах итальянской Серии А.

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