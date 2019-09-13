Дзюба: в «Арсенале» меня поддержали в тот момент, когда все отвернулись

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом». Встреча состоится в пятницу, 13 сентября. Начало матча — в 20:00.

«Это будет тяжёлая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Аджоеву (президент «Арсенала» Гурам Аджоев. — Прим. «Чемпионата»), Дюмину (губернатор Тульской области Алексей Дюмин. — Прим. «Чемпионата») и Божовичу (экс-главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. — Прим. «Чемпионата»). Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись», — приводят слова Дзюбы «Известия».