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Цорн: Федун сказал мне построить клуб по европейскому образцу и навести порядок

Цорн: Федун сказал мне построить клуб по европейскому образцу и навести порядок
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о своей работе в клубе.

«Мне эта работа нравится, я развиваюсь, двигаюсь дальше в своей карьере. Раньше у меня не было такого количества подчинённых, с которыми надо общаться, руководить. Плюс, я отвечаю не только за спортивную часть, но и за общее развитие клуба. В целом всем доволен и считаю, что пока я неплохо справляюсь.

Согласился бы ли я, если бы в один момент мне представили человека, близкого к тренеру, и сказали: «Решения по трансферам будет принимать он»? Думаю, что такого не будет. Леонид Арнольдович вряд ли хочет подобного в клубе. Когда я пришёл на эту работу он сказал: «Выстраивай клуб по европейскому образцу. Наводи порядок». У нас чёткая структура. Я — генеральный и спортивный директор. Наши трансферы мы согласовываем с советом директоров и главным тренером. Вот и всё», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Полную версию интервью с Томасом Цорном читайте на «Чемпионате» сегодня.

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