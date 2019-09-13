Цорн: Кононов сформулировал философию футбола «Спартака». Я её поддерживаю

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сказал, что все в клубе, включая селекционную службу, должны придерживаться выработанной философии.

«У нас есть философия футбола, Кононов её сформулировал. Я поддерживаю эту философию. И если у нас есть селекционная служба, она должна видеть футбол также, как главный тренер. Философия игры должна быть у всех одна. Скаут должен подбирать игроков под тот футбол, в который играет клуб.

В «Спартаке» часто меняются тренеры? Но на данный момент наш тренер — Олег Кононов. И его философия соответствует выбранной клубом. А мы будем подбирать людей под неё», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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