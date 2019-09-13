Йерро: я рассмотрю возможность работы в российском клубе

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал возможность работы в одном из футбольных клубов России.
«Что будет, если российский клуб предложит мне работу? Рассмотрю без промедлений! Я открыт для всех предложений. Россия – отличная страна. Я был тут уже много раз. Всегда было очень интересно. Ну, кроме того матча…», — приводит слова Йерро Sport24.
На протяжении карьеры Йерро работал ассистентом в «Реале», тренировал «Реал Овьедо» и руководил сборной Испании на ЧМ-2018.
Под руководством Йерро испанцы дошли до 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, где 1 июля в матче со сборной России проиграли 3:4 по пенальти (счёт в основное время – 1:1). После этого Йерро, пробывший на своём посту чуть меньше месяца, ушёл из сборной как главный тренер и отказался вернуться на должность спортивного директора, которую занимал ранее.
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