Де Лаурентис: я понимаю ярость Анчелотти из-за «Сан-Паоло»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал задержку городскими властями Неаполя реконструкции стадиона «Сан-Паоло», о чём ранее говорил Карло Анчелотти.



«Я понимаю ярость Карло. Я также жалуюсь на эти действия уже 15 лет. Мы всегда проводили техническое обслуживание стадиона или устанавливали то, что требовалось. Например, мы всегда устанавливали новые турникеты. Но все финансы, которые нам хоть и были возмещены муниципалитетом, однако лишь частично и через девять лет после их установки этих турникетов. Я бы смог переоборудовать раздевалки в течении двух недель. Однако я не мог заниматься этим вопросом из-за Универсиады, таков был договор», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.