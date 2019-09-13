Деменко: надеюсь, команда готова к играм с клубами и отборочным на Евро 2020

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал приготовления команды к матчу с «Крыльям советов».
«Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на «Краснодаре». Надеюсь, в команде успели внести определенные корректировки, чтобы уровень только улучшился. Сейчас наступит очень непростой период для «быков» и остальных лидеров. Ведь стартуют еврокубки. При этом идут важнейшие игры и на внутренней арене.» — приводят слова Деменко «Известия».
Деменко является чемпионом Украины, бронзовым призером России обладателем Кубка России. Один из футболистов, забивавших в чемпионатах России в составе 5 различных клубов («Лада» (1996) — 2, «Крылья Советов» (1998) — 1, «Жемчужина» (1999) — 5, «Зенит» (2000, 2001) — 10, «Ростсельмаш» (2002) — 4).
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