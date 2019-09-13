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Полузащитник «Ростова» Норманн: Мы сфокусированы только на себе

Полузащитник «Ростова» Норманн: Мы сфокусированы только на себе
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал готовность команды перед матчем 9 тура чемпионата России с «Ахматом».

«Команда сфокусирована только на себе. По моему мнению, ничего плохого в игре произойти не должно.

Мы сфокусированы только на себе. Будем усердно тренироваться и посмотрим, что у нас получится в итоге. Сложно сказать, как пауза может сказаться на нашем коллективе. Думаю, ничего плохого произойти не должно», — приводят слова Норманна «Известия».

Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдёт 16 сентября на стадионе «Ростов Арена».

«Ростов» после восьми игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. «Ахмат» также после восьми сыгранных игр с 8 очками на двенадцатом месте.

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