Полузащитник «Ростова» Норманн: Мы сфокусированы только на себе
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал готовность команды перед матчем 9 тура чемпионата России с «Ахматом».
«Команда сфокусирована только на себе. По моему мнению, ничего плохого в игре произойти не должно.
Мы сфокусированы только на себе. Будем усердно тренироваться и посмотрим, что у нас получится в итоге. Сложно сказать, как пауза может сказаться на нашем коллективе. Думаю, ничего плохого произойти не должно», — приводят слова Норманна «Известия».
Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдёт 16 сентября на стадионе «Ростов Арена».
«Ростов» после восьми игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. «Ахмат» также после восьми сыгранных игр с 8 очками на двенадцатом месте.
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