Сандро: стыдно оставлять в клубах € 400
Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Алекс Сандро признался, что ему становится очень совестно перед собой и семьёй, когда начинает тратить на развлечения большие деньги.
«Так бывает постоянно, когда трачу € 300 или € 400 евро в ночном клубе, выхожу и думаю о том, сколько это будет в бразильских реалах и вспоминаю времена, когда у моей семьи не было денег. После чувствую себя виноватым, мне становится стыдно, что потратил столько всего за одну ночь», — приводит слова Сандро «Спорт-экспресс».
Помимо игр за «Ювентус» Сандро играл в «Порту», «Сантос», «Депортиво», «Атлетико». В национальную сборную приглашается с 2011 года. Алекс является дважды чемпионом Португалии и четырежды чемпионом Италии.
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