Орлов: Жирков — лучший левый полузащитник России с 2005 года

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру 36-летнего хавбека «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.
«Нет достойной замены Жиркову, поэтому он до сих пор играет и в клубе, и в сборной. Таково его мастерство, что без него нашей сборной не обойтись.
Нет, у него не открылось второе дыхание, это всё ещё первое. С тех пор как Жирков, ещё игрок ЦСКА, вошёл в сборную, лучше него никто не играет на этой позиции в нашей стране. Это ещё какой-то 2005-й, может быть. В 2008-м он уже блистал в команде Хиддинка.
Жирков — выдающийся игрок и настолько техничный, что равных ему нет по работе с мячом. И то, что Черчесов возвратил его в оборону, было ошибкой, на мой взгляд. И когда Жирков стал играть в полузащите, стало больше остроты, и в конце концов Фернандес спас Россию, забив Казахстану на 89-й минуте», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы».
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