Игнатьев: Заболотный органично вписался в «Сочи» — «Локо» будет непросто

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Сочи» и московским «Локомотивом» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится завтра, 14 сентября, на стадионе «Фишт».

«Сочи» ещё до перерыва заметно прибавил. Южане показывали добротный футбол, демонстрировали неплохой уровень командной игры. У них отличный подбор футболистов. А форвард Антон Заболотный, который пополнил состав не так давно, вполне органично в него вписался. «Локомотиву» точно не будет просто. Но «железнодорожники» — стабильная команда, которая здорово выглядит в нынешнем сезоне", — приводят слова Игнатьева «Известия».

«Локомотив», набрав 14 очков, делит 4-5-е место со «Спартаком». «Сочи» с 6 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.