Игнатьев: Заболотный органично вписался в «Сочи» — «Локо» будет непросто

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Сочи» и московским «Локомотивом» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится завтра, 14 сентября, на стадионе «Фишт».
«Сочи» ещё до перерыва заметно прибавил. Южане показывали добротный футбол, демонстрировали неплохой уровень командной игры. У них отличный подбор футболистов. А форвард Антон Заболотный, который пополнил состав не так давно, вполне органично в него вписался. «Локомотиву» точно не будет просто. Но «железнодорожники» — стабильная команда, которая здорово выглядит в нынешнем сезоне", — приводят слова Игнатьева «Известия».
«Локомотив», набрав 14 очков, делит 4-5-е место со «Спартаком». «Сочи» с 6 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 13 сентября 2019
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:28
-
07:17
-
06:55
-
06:36
-
05:55
-
05:29
-
04:54
-
04:25
-
03:44
-
03:29
-
02:14
-
02:03
-
01:51
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
00:58
-
00:57
-
00:41
-
00:25
-
00:20
- 12 сентября 2019
-
23:57
-
23:48
-
23:29
-
23:17
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:49
-
22:38
-
22:27
-
22:13