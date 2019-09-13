Вице-президент «Барселоны»: между Месси и клубом нет никакого напряжения

Вице-президент «Барселоны» Хосеп Вивес прокомментировал интервью с нападающим команды Лионелем Месси, в котором аргентинец усомнился в том, что его клуб сделал всё для подписания контракта с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
«Абсолютно нормальное интервью. Он сказал всё очень прозрачно. Мы удовлетворены тем, как он выразил себя. Между Месси и клубом нет никакого напряжения. Он сделал несколько любопытных оценок», — цитирует Marca Вивеса.
«Барселона» предприняла попытки вернуть в команду Неймара, но клубы не смогли согласовать условия трансфера бразильца.
В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт 27-летнего нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.
- 13 сентября 2019
-
10:04
-
10:04
-
09:44
-
09:43
-
09:40
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:28
-
07:17
-
06:55
-
06:36
-
05:55
-
05:29
-
04:54
-
04:25
-
03:44
-
03:29
-
02:14
-
02:03
-
01:51
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
00:58
-
00:57
-
00:41
-
00:25
-
00:20
- 12 сентября 2019
-
23:57