Вице-президент «Барселоны»: между Месси и клубом нет никакого напряжения

Вице-президент «Барселоны» Хосеп Вивес прокомментировал интервью с нападающим команды Лионелем Месси, в котором аргентинец усомнился в том, что его клуб сделал всё для подписания контракта с нападающим «ПСЖ» Неймаром.



«Абсолютно нормальное интервью. Он сказал всё очень прозрачно. Мы удовлетворены тем, как он выразил себя. Между Месси и клубом нет никакого напряжения. Он сделал несколько любопытных оценок», — цитирует Marca Вивеса.

«Барселона» предприняла попытки вернуть в команду Неймара, но клубы не смогли согласовать условия трансфера бразильца.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт 27-летнего нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.