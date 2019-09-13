Гендиректор «Шахтёра»: такое впечатление, что «Сити» играет в чемпионате Украины

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился ожиданиями от грядущего матча «горняков» с «Манчестер Сити» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и отметил, что донецкий клуб встретится с «горожанами» третий год подряд.



«Такое впечатление, что у нас есть чемпионат Украины, в котором участвует «Манчестер Сити» – мы с ними играем столько же, сколько с украинскими командами.



С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга. У нас есть шанс показать себя во всеоружии. Мы детально знаем их игру, способности каждого игрока, каким образом Гвардиола хочет играть против нас. С этой точки зрения, может быть полегче», – приводит слова Палкина телеканал Футбол 1.

Матч «Шахтёр» — «Манчестер Сити» состоится 18 сентября на стадионе «Металлист». Начало — в 22:00, мск.

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