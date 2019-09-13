Дж. Ларссон рассказал, что его неприятно удивило в Москве

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что пока живёт в одной из гостиниц Москвы.
«Да, пока живу в гостинице. Скоро переберусь в квартиру. Москва такая большая, что даже за несколько лет вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами. Мне здесь нравится.
Жил ли раньше в мегаполисах? Мы жили в Барселоне, но тогда я был ещё подростком, несамостоятельным. А сейчас я в Москве сам по себе, и это совсем иначе воспринимается.
Моменты, которые удивили с неприятной стороны? Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов», — приводит слова Ларссона пресс-служба красно-белых.
Джордан перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга» в минувшее трансферное окно за € 4 млн. В составе московского клуба 22-летний форвард забил 1 мяч в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.
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