Абаев: как-то Смородская спросила у тренера: «Вы что, не тренируете левый угол?»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев поделился воспоминаниями о работе с Ольгой Смородской, занимавшей пост президента «железнодорожников» с 2010 по 2016 год.



«Как-то раз на сборах у нас было два матча. И я, и Гиля пропустили в левый угол. Она вызвала тренера вратарей и спросила: «Вы что, не тренируете левый угол?». Он не знал, что ответить. «Будем больше левый тренировать», – сказал.



А вообще, лично я мало пересекался с ней, а в команде хорошо себя чувствовал. Это, наверное, больше тренеры контактировали. Я когда только пришёл в «Локо», слышал истории о том, как она приходит в раздевалку. Но при Кучуке ничего такого не было», — рассказал Абаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Тренируюсь, а в двух метрах стреляет УЗИ...» Это интервью стоит вашего времени Куча удивительных историй о футболе — про Смородскую, Карпина, Гильерме и многих других.