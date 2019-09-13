Компани назвал ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани назвал футболиста, который, по его мнению, является лучшим представителем оборонительной линии в истории английской Премьер-лиги.



«Я бы назвал Вирджила ван Дейка. Он выступает на таком уровне не так долго, как Джон Терри и Рио Фердинанд, но всё дело в том, как он показал себя в последние несколько лет. Ван Дейк дал понять, что был бы на вершине куда дольше, если бы раньше оказался на своём месте. «Ливерпуль» до его прихода и после – это две абсолютно разные команды. Так что я бы назвал его», — цитирует Компани Goal.com.



Ван Дейк перебрался в Англию в 2015 году, подписав контракт с «Саутгемптоном». В январе 2018 года Вирджила за рекордные на тот момент € 84,5 млн выкупил «Ливерпуль».

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