Себальос: никогда не встречал команду, которая играла бы лучше «Ливерпуля»

Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», оценил игру «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа.



«Я никогда не видел ничего подобного тому, что увидел на «Энфилде». Ранее мне не доводилось встречаться с командой, которая играла бы лучше и прессинговала так же, как они. А то, как болельщики несут их вперёд… «Ливерпуль» словно высасывает воздух из тебя. Ты тратишь слишком много времени на оборону, а когда хочешь сделать что-нибудь с мячом и передохнуть, они сразу же настигают тебя.



Что касается Клоппа и Эмери, мы пока не можем сравнивать их работу. В данный момент мы отрабатываем базовые вещи, в то время как Юрген прибыл в «Ливерпуль» в 2015 году. Унаи пришёл в прошлом сезоне. «Арсенал» при нём был близок к выходу в Лигу чемпионов и победе в Лиге Европы. Приход Эмери ещё даст свои плоды. Через несколько лет «Арсенал» будет в десятке лучших команд планеты и бороться за все трофеи», — цитирует Себальоса Goal.com.

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