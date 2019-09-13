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Ушедший в «Рейнджерс» Кент обвинил «Ливерпуль» во лжи

Ушедший в «Рейнджерс» Кент обвинил «Ливерпуль» во лжи
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Рейнджерс» Райан Кент поделился подробностями о своём уходе из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.

«Это было очень трудно, я старался оставаться сильным ментально. Когда тебе говорят, что ты можешь сделать что-то, а затем лгут и ничего не происходит, это тяжело принять. Мне оставалось только держать себя в форме, самостоятельно тренироваться и ждать, когда настанет момент и я перейду в другой клуб. Никакого неприятного осадка не осталось. То, чего я хотел с самого начала, произошло, и я счастлив. В некоторые моменты у меня возникали сомнения и подозрения, что этого не случится и мне придётся готовиться к чему-то иному, но я также чувствовал, что сага может продлиться до последнего дня трансферного окна, – так и получилось.

Я уже зарегистрировался на рейс и сидел в манчестерском аэропорте. В тот момент мне позвонили агент и Джеррард и сказали: «Не садись на этот самолёт». Я готовился улететь и подписать контракт с «Брюгге». Они играют в Лиге чемпионов – это одна из главных причин, по которым я собирался перейти туда. Но моё сердце говорило мне вернуться в «Рейнджерс». Думаю, здесь я могу достичь всего, чего хочу», — цитирует Кента Goal.com.

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