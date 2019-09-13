Тер Штеген: эта поездка в сборную Германии стала для меня тяжёлым ударом
Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген остался крайне недоволен своей ролью запасного голкипера в национальной команде. 27-летний футболист провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года против команд Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0). Тер Штеген проиграл конкуренцию вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру.
«Не могу найти объяснение этой ситуации, потому как в каждой игре я выкладываюсь по полной и стараюсь сделать решение для тренеров более сложным. Я установил свои приоритеты. Моей целью является стать основным вратарём. В любом случае я стараюсь, но эта поездка в сборную стала для меня тяжёлым ударом», — цитирует тер Штегена T-Online.
Сборная Германии обыграла Северную Ирландию и возглавила группу С отбора Евро
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