Дринкуотер пропустит две недели из-за травмы, полученной во время драки в баре
Полузащитник «Бёрнли» Дэниел Дринкуотер, права на которого принадлежат «Челси», не поможет своей команде в ближайших матчах.
Как сообщает BBC, 29-летний футболист выбыл из строя на две недели из-за травмы связок лодыжки, полученной в ходе недавней драки в баре.
В конце прошлой недели стало известно, что Дринкуотер был избит возле одного из ночных клубов в Манчестере. Хавбека выгнали из заведения, поскольку он, будучи пьяным, начал приставать к девушке игрока «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле. Когда тот попросил оставить его спутницу в покое, Дэниел набросился на него. Сначала Дринкуотера вывели на улицу охранники, а уже потом на него напали шесть человек. Ожидалось, что на восстановление полузащитнику потребуется до четырёх недель.
Травля, арест и пьяная драка: что стало с чемпионом АПЛ после перехода в «Челси»
Дринкуотер достиг дна. Сейчас его очень жаль.
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