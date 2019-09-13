Дринкуотер пропустит две недели из-за травмы, полученной во время драки в баре

Полузащитник «Бёрнли» Дэниел Дринкуотер, права на которого принадлежат «Челси», не поможет своей команде в ближайших матчах.



Как сообщает BBC, 29-летний футболист выбыл из строя на две недели из-за травмы связок лодыжки, полученной в ходе недавней драки в баре.



В конце прошлой недели стало известно, что Дринкуотер был избит возле одного из ночных клубов в Манчестере. Хавбека выгнали из заведения, поскольку он, будучи пьяным, начал приставать к девушке игрока «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле. Когда тот попросил оставить его спутницу в покое, Дэниел набросился на него. Сначала Дринкуотера вывели на улицу охранники, а уже потом на него напали шесть человек. Ожидалось, что на восстановление полузащитнику потребуется до четырёх недель.

Травля, арест и пьяная драка: что стало с чемпионом АПЛ после перехода в «Челси» Дринкуотер достиг дна. Сейчас его очень жаль.