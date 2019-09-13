УЕФА оштрафовал Суперлигу Швейцарии за участие «Сьона» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал швейцарскую Суперлигу за ошибку, которая была допущена при выдаче лицензии «Сьону» на участие в Лиге Европы.



Как сообщает AP, сумма штрафа составила € 50 тыс. Ещё в 2017 году Суперлига выдала лицензию клубу на участие в турнире, не обратив внимания на некоторые ошибки, которые УЕФА тогда тоже не заметил.



Каждая команда, которая получает право выступления в том или ином евротурнире, должна получить специальную лицензию, которая показывает, что ведёт правильную административную и финансовую деятельность.



В итоге «Сьон» проиграл литовской «Судуве» по сумме двух матчей (0:3, 1:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2017/18 и выбыл из турнира.