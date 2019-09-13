Рахимов: не понимаю, почему в Кубке каждый раз «Ахмату» выпадает Хабаровск

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал мнение о предстоящем матче Кубка России со «СКА-Хабаровск» и календаре чемпионата России.

«Действительно, мы даже не почувствовали, что «СКА-Хабаровск» вылетел из Премьер-Лиги. Не понимаю, почему каждый раз нам выпадает Хабаровск. Сейчас мы думаем о матчах с «Ростовом» и «Крыльями Советов». Но приблизительно думаем и о том, кто из игроков сможет сыграть с хабаровчанами и кто туда полетит. Но, скорее всего, полететь должны будут все, потому что нужно будет, за исключением трёх-четырёх игроков, возвращаться в Москву и уже потом готовиться к матчу с Сочи.



Люди, которые составляют нам календарь и график, наверное, не понимают, что делают, или делают это нарочно. Мы идём навстречу «Ростову», дату матча поменяли с 15 на 16 сентября. Матч с «Крыльями» стоял на 22 сентября в 16:30, мы были не против поменять и на 21-е, но просили, чтобы нам оставили время и чтобы это не было ранее время. Но, к сожалению, игру ставят на 14:00. Через несколько дней нам лететь в Хабаровск, где игра совсем в другое время. Потом возвращаться в Москву, снова меняем часовой пояс, а затем летим в Сочи и играем в вечернее время. Тут также поменяли день матча, из-за Формулы-1.

Затем летим в Уфу, тут поменяли дату, и играем в 11:30. С нами делают всё, что хотят. За всё это время мы должны несколько раз поменять физиологический процесс в организме игроков. Надо менять часовые пояса и постоянно думать об этом. О чём думали там — я не знаю. Мы на все моменты дали согласие — а с нами поступили, если так выразиться, не обращая внимания на наши просьбы. Это неправильно. Это достаточно сложный процесс, для футболистов, для всех. Для любого человека менять физиологический процесс четырежды за 12 дней достаточно сложно», — цитирует Рахимова пресс-служба клуба.