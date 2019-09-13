Уткин призвал выпустить на свободу друга Кокорина и Мамаева

Известный блогер Василий Уткин выступил за освобождение из колонии Александра Протасовицкого, друга нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.



«Давно не писал, возвращаюсь и начну поэтому с самого главного. Мы все так или иначе хайпанули на истории Кокорина и Мамаева. Хайпанули-хайпанули, если называть этим словом объективно получившийся результат, а не намерения. Мы не сошлись в том, чего в этом деле больше – справедливости или абсурда, и если абсурда, то какого – смешного или мрачного, но сейчас в этой истории наступило время беспредела. Настоящего.



Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвёртого, Протасовицкого – НЕТ. Мало того, ему пока отказали в УДО. То есть тому из четверых, кто просто нахулиганил (и то спорно), про которого тупо неуместна риторика «зажрались», «края потеряли», «опозорили честь (флага, спорта, сборной)» – то есть тому, который сделай то же самое, но отдельно, скорее всего, ничего бы и не было, кроме штрафа в самом пиковом случае – вот его и продержат дольше всех.



Коллеги журналисты, мы с вами не должны обойти это молчанием. Это самый настоящий беспредел. Самый страшный – это ведь не когда кроваво погибает знаменитость. Это когда в тишине, в толщине стены от прохожих, старушка от голода умирает. Простите за параллели. Трое выходят. Остаётся один, за которого сильные мира сего не хлопотали. Их стыдить не буду – там клейма ставить давно негде. Но мы-то?



Не прошу перепоста, прошу внимания к теме. Если Протасовицкий и виноват, то никак не больше отпущенных. Вряд ли он в заключении вызывающе мочился на стену казармы или материл начальство, он достоин УДО в не меньшей степени. Происходит скотство. Протасовицкому – свободу», — написал Уткин в своём телеграм-канале.