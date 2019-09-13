«Свой среди чужих, чужой среди своих». «Тамбов» анонсировал матч с ЦСКА

«Тамбов» перед домашним матчем 9-го тура РПЛ с ЦСКА анонсировал игру афишей фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вместо героя, которого играл актёр Юрий Богатырёв, на плакате изображён защитник тамбовской команды Седрик Гогуа. Напомним, что ивуарийский футболист недавно перешёл из «Тамбова» в стан «армейского» клуба.

Видео доступно в «твиттере» «Тамбова».

25-летний игрок подписал с «армейским» клубом контракт сроком на четыре года. За ЦСКА футболист из Кот-д’Ивуара будет играть под 27-м номером.

Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится 15 сентября в Саранске. После восьми туров тамбовская команда занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-Лиги, красно-синие располагаются на четвёртой позиции.