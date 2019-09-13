Экс-форвард «Спартака» стал игроком «Витебска»

Нападающий Александр Прудников подписал контракт с «Витебском». Об этом сообщил официальный сайт белорусской команды. Детали соглашения не разглашаются.
В апреле 2007 года Прудников дебютировал в основном составе «Спартака», выйдя на замену, и забил в той игре победный гол. В составе московского клуба провёл 33 матча, отличившись 4 раза. В период с 2009 по 2012 год поочерёдно находился в аренде в «Тереке», пражской «Спарте», «Томи», «Анжи» (19 матчей и 3 гола) и «Кубани».
Зимой 2013 года оказался в «Алании», которую покинул спустя полгода, проведя 3 матча. 4 июля 2013-го подписал двухлетний контракт с «Рубином». За казанский клуб дебютировал 18 июля в матче Лиги Европы с «Ягодиной», на 12 минуте забил гол.
Летом 2014 года перешёл в московское «Динамо», но уже зимой 2015-го перебрался в «Амкар». Летом 2016 года заключил контракт с «Оренбургом». За полгода в команде результативными действиями в официальных матчах не отметился. Зимой 2017 года расторг контракт и отправился на просмотр в «Локомотив», но не подошёл «железнодорожникам». Подписал контракт с махачкалинским «Анжи» и провёл там весь сезон-2017/2018 (30 матчей и 4 гола). 12 сентября 2018 года Прудников перебрался в юрмальский «Спартак» (9 матчей и 4 гола). В феврале нынешнего года перешёл в армянский клуб «Алашкерт» (12 матчей и 3 гола).
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