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«Манчестер Сити» предложил ввести в АПЛ два трансферных дедлайна

«Манчестер Сити» предложил ввести в АПЛ два трансферных дедлайна
Футбол / Англия 0

Представители «Манчестер Сити» выступили с инициативой изменения нынешнего формата летнего трансферного окна на встрече акционеров клубов английской Премьер-лиги, которая состоялась накануне, 12 сентября.

Как сообщает Daily Mail, боссы «горожан» предложили ввести в АПЛ два трансферных дедлайна. Первый будет назначен на последний четверг перед стартом сезона, но будет ограничивать лишь сделки внутри первенства. Второй дедлайн, по задумке «Манчестер Сити», будет совпадать с общеевропейским, и до его наступления клубы смогут приобретать футболистов только из-за рубежа.

Напомним, в последние два летних трансферных окна дедлайн в Англии наступает перед началом сезона, из-за чего представители ряда клубов уже выражали своё недовольство. Ранее окна в АПЛ закрывались в конце августа.

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