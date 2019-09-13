«Манчестер Сити» предложил ввести в АПЛ два трансферных дедлайна

Представители «Манчестер Сити» выступили с инициативой изменения нынешнего формата летнего трансферного окна на встрече акционеров клубов английской Премьер-лиги, которая состоялась накануне, 12 сентября.
Как сообщает Daily Mail, боссы «горожан» предложили ввести в АПЛ два трансферных дедлайна. Первый будет назначен на последний четверг перед стартом сезона, но будет ограничивать лишь сделки внутри первенства. Второй дедлайн, по задумке «Манчестер Сити», будет совпадать с общеевропейским, и до его наступления клубы смогут приобретать футболистов только из-за рубежа.
Напомним, в последние два летних трансферных окна дедлайн в Англии наступает перед началом сезона, из-за чего представители ряда клубов уже выражали своё недовольство. Ранее окна в АПЛ закрывались в конце августа.
- 13 сентября 2019
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