Сарри: в жизни не видел, чтобы команда так работала во время паузы в сезоне

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри, который вернулся к работе с командой, поблагодарил за помощь. В течение нескольких недель специалист проходил курс лечения от пневмонии, которая была диагностирована ему в середине августа.

«Было нелегко оставаться вне дома. Я благодарю врачей, которые лечили меня, и они дали мне понять, что я должен был сделать небольшой шаг назад. Но я был спокоен, потому что у технического персонала всё отлично.

Было нелегко сделать выбор между игроками для заявки на Лигу чемпионов, но это нужно. Сейчас же я думаю только о чемпионате, наше внимание должно быть сосредоточено на завтра. У нас есть много игроков, которые мало играли за последние несколько месяцев, например Хедира, Рэмси и Рабьо. Но я должен сказать одно: никогда в своей карьере я не видел, чтобы команда так хорошо работала во время остановки на матчи национальных команд», — цитирует Сарри официальный «твиттер» клуба.