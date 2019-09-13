Клопп признан лучшим тренером АПЛ в августе

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила имя тренера, признанного лучшим в первенстве по итогам августа.



Обладателем приза стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. В прошлом месяце под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы обыграли «Норвич» (4:1), «Саутгемптон» (3:1), «Арсенал» (3:1) и «Бернли» (3:0). При этом «Ливерпуль» забил 12 голов в прошлом месяце и пропустил только три.



Это позволило подопечым Клоппа стать единоличным лидером Премьер-лиги. Помимо Клоппа на награду лучшего тренера месяца также претендовали Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Рой Ходжсон из «Кристал Пэлас» и Брендан Роджерс из «Лестер Сити».

Календарь Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».