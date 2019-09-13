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Это'О: не представляю себе, что следующий «Золотой мяч» дадут Мане или Салаху

Это'О: не представляю себе, что следующий «Золотой мяч» дадут Мане или Салаху
Футбол / Англия 0

Камерунский нападающий Самуэль Это'О, завершивший карьеру в начале сентября 2019 года, высказал мнение, что Мохамед Салах с Садио Мане из «Ливерпуля» никогда не смогут завоевать «Золотой мяч».

«Человечество преуспело только в том, что принижает своих братьев. Африканцев не уважают, и это факт. Надеюсь, я допущу ошибку, но я не представляю себе, что следующий «Золотой мяч» дадут Мане или Салаху. Если Мане, Салах или Обамеянг, трое лучших бомбардиров прошлого сезона Премьер-лиги, не попадут в топ-5, этому невозможно будет найти каких-либо разумных объяснений. Месси и Криштиану Роналду — очень сильные футболисты, но вспомните кто выиграл Лигу чемпионов в этом году? Мане и Салах», — приводит слова Это`О RFI.

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