Это'О: не представляю себе, что следующий «Золотой мяч» дадут Мане или Салаху
Камерунский нападающий Самуэль Это'О, завершивший карьеру в начале сентября 2019 года, высказал мнение, что Мохамед Салах с Садио Мане из «Ливерпуля» никогда не смогут завоевать «Золотой мяч».
«Человечество преуспело только в том, что принижает своих братьев. Африканцев не уважают, и это факт. Надеюсь, я допущу ошибку, но я не представляю себе, что следующий «Золотой мяч» дадут Мане или Салаху. Если Мане, Салах или Обамеянг, трое лучших бомбардиров прошлого сезона Премьер-лиги, не попадут в топ-5, этому невозможно будет найти каких-либо разумных объяснений. Месси и Криштиану Роналду — очень сильные футболисты, но вспомните кто выиграл Лигу чемпионов в этом году? Мане и Салах», — приводит слова Это`О RFI.
Это'О: Моуринью — первый, кто написал мне, когда я закончил карьеру
- 13 сентября 2019
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