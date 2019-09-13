Аллегри: не жалею, что ушёл из «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об уходе из туринского клуба, а также отметил игру форварда Криштиану Роналду.



«Абсолютно не жалею об уходе из команды… После пяти лет пришло время сделать перерыв. Может быть, руководство поняло это ещё раньше меня. У меня по-прежнему хорошие отношения с Аньелли. Он очень приятный человек со своими взглядами на футбол.

Сила Роналду в ментальности. Ему 34 года, он выигрывал Лигу чемпионов, побеждал в разных первенствах, становился обладателем «Золотого мяча», но продолжает находить стимулы, чтобы развиваться. Конечно, техника имеет огромное значение, чтобы быть на очень высоком уровне долго, но самое главное — это то, что у тебя в голове», — цитирует Аллегри Padovasport.tv.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с июля 2014 по июнь 2019 года. Под его руководством туринцы пять раз выигрывали Серию А и 4 раза побеждали в розыгрыше Кубка Италии.