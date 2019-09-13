Рашфорд: Сульшер понимает игроков лучше, чем Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о различиях между главным тренером «красных дьяволов» Уле-Гуннаром Сульшером и бывшим наставником команды Жозе Моуринью.



«Сульшер сильно отличается от Моуринью, но в этом нет ничего удивительного, потому что он сам был футболистом. За пределами поля он понимает игроков лучше.



Что касается Моуринью, я не думаю, что это была проблема для него, потому что очевидно, что он является тренером топ-уровня и у него есть свои методы понимания людей. Но у меня больше взаимопонимания с наставниками, которые играли и жили той же жизнью, что и мы», — цитирует Рашфорда Goal.com со ссылкой на BBC.



Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. После его отставки команду возглавил Сульшер – сначала на временной основе, а потом на постоянной.

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