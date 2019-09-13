Зырянов: все новички принесут пользу «молодёжке» «Зенита»

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» и высказал мнение о новичках петербургской команды. «Зенит», набрав 19 очков, продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства.

«Половина наших новичков совсем недавно в команде, Кирилл Щетинин вообще провёл только две тренировки, Хубулов немного больше. Все эти футболисты индивидуально сильные, но их ещё надо встроить в нашу игру. Пока они не всегда принимают оптимальное решение на поле. Будем с ними беседовать. В футбольном плане они сильные и помогут нашей команде. И сами вырастут в мастерстве под нашим чутким руководством», — цитирует Зырянова пресс-служба «Зенита».