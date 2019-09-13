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Лэмпард: Рюдигер готов играть, Канте ещё нет

Лэмпард: Рюдигер готов играть, Канте ещё нет
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии защитника Антонио Рюдигера и полузащитника Н'Голо Канте

«Н'Голо не готов, его ещё беспокоит колено. Медики работают, и мы пытаемся поставить его на ноги. Он выполняет физическую работу, но выходить на поле ему ещё рано. Не буду говорить о прогнозах, так как он ещё должен сделать заключительный шаг в своём восстановлении. Надеюсь, это случится на следующей неделе.

Рюдигер готов играть. Нам очень его не хватало. Он ещё не стар, но ему нужно брать ответственность на себя и становиться лидером. Это важно для всей команды. Я не хочу, чтобы мы были молодой командой просто так. Он готов к тому, чтобы быть более влиятельным», — цитирует Лэмпарда интернет-портал Goal.

Рюдигер: нет необходимости торопиться с восстановлением, впереди длинный сезон
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