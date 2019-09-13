Слуцкий прокомментировал лидерство «Витесса» в чемпионате Нидерландов

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался по поводу лидерства его команды в чемпионате Нидерландов.
«Это ничего не значит, так как мы сыграли лишь пять матчей. У нас нет отрыва ни по очкам, ни по игре. Победа над АЗ и ничья с «Аяксом» придали уверенности, так как мы не побеждали никого из топ-4 в прошлом сезоне. Были ничьи с ПСВ, «Фейеноордом» и АЗ, но побед не было», — цитирует Слуцкого NOS.
Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. В настоящее время клуб, под руководством Слуцкого набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. В следующем матче «Витесс» на выезде сыграет с «ПСВ Эйндховен». Эта встреча состоится 14 сентября.
Расписание матчей Эредивизии сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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