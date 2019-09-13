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Самый дешёвый билет на матч Россия — Шотландия стоит 1000 рублей

Самый дешёвый билет на матч Россия — Шотландия стоит 1000 рублей
Футбол / Евро-2020 0

Российский футбольный союз объявил о начале продаж билетов на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года сборных России и Шотландии, который пройдёт 10 октября в Москве. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени. Самый дешёвый билет на этот матч стоит 1000 рублей, самый дорогой — 3300 рублей.

«Перед матчем болельщиков ждёт насыщенная развлекательная программа на площади стадиона „Лужники“. Для активных болельщиков национальной сборной России предусмотрены секторы В145-156», — говорится на официальном сайте РФС.

В настоящее время сборная России занимает второе место в группе I в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Лидирует в группе команда Бельгии.

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