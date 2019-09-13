Мостовой: Черышев может вернуться в Россию и стать главной звездой, но он терпит

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах хавбека «Валенсии» Дениса Черышева получать стабильную игровую практику в клубе при новом тренера Альберте Селадесе.

«У Дениса очень серьёзная конкуренция, пока сложно утверждать, что он будет в основе. Но сезон длинный, он подстрахован контрактом, так что при удачном стечении обстоятельств получит свой шанс. Вдруг кто-то из его партнёров получит травму? Чего ждать от Селадеса как от тренера? Мне пока непонятно. Удивлён назначением, поскольку знаю его не понаслышке, так как играли вместе. Хороший, скромный парень, но всегда был стабильным игроком запаса.

Денису не привыкать, он побывал в разных ситуациях. У него сложная футбольная судьба, и тот факт, что Черышев не сдался и не уехал в Россию, заставляет его уважать. Да, он может решиться и стать главной звездой, получать огромные деньги и курить здесь бамбук. Но он терпит, выгрызает своё место, не разменивается на деньги. Возможно, он когда-нибудь и решится на это, но не раньше того момента, когда ему исполнится 33 года. Не ждите", — цитирует Мостового «RT на русском».