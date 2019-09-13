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17:00 Мск
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«Зенит» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 13 сентября в 20:00

«Зенит» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 13 сентября в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Арсенал». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Сине-бело-голубые, набрав 17 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «оружейники» (13) — седьмое.

Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.

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