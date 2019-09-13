Калошин рассказал о ходе процесса обучения судей для работы с VAR

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин прокомментировал ход процесса подготовки судей к работе с системой видеоповторов.

«С 11 по 13 сентября на стадионе «Янтарь Строгино» в Москве в рамках подготовки VAR прошёл очередной семинар. В этот период мы занимались практическими занятиями на футбольном поле, где игроки юношеской команды моделировали игровые ситуации, а судьи и видеоассистенты оценивали возникающие моменты и оттачивали процесс принятия решений и взаимодействие.

Это не было для нас новинкой, ведь такого рода семинары для данной группы уже организовывались несколько раз, начиная с февраля. Но каждый раз возникают очень интересные и даже редкие эпизоды, которые заставляют меня как VAR-инструктора на несколько минут прервать занятие и подискутировать с арбитрами для формирования финального решения. Общее число участников прошедшего семинара — 27 арбитров топ-дивизиона в разных качествах: судьи, ассистенты судьи, видеоассистенты. Получился очень хороший этап для приобретения большего опыта и возможного перехода к более сложному уровню обучения. Так как по текущему плану с 1 марта 2020 года VAR ожидается на всех матчах РПЛ, то делается всё, что от нас зависит, чтобы необходимое число арбитров и видеоассистентов успешно прошли подготовку и испытания для получения допуска ИФАБ к live-соревновательным матчам.

Много теоретических и практических занятий, тренажёры, тренировочные короткие и полноценные матчи — всё это предстоит пройти за оставшиеся 5,5 месяцев. Со следующей группой арбитров (кто ещё не начинал проходить обучение в рамках проекта VAR) в ближайшие недели начнётся подготовка с нуля. Конечно, для получения лицензии ИФАБ многое зависит и от самих судей: насколько будет высоким качество их работы, интеллектуальный уровень, желание учиться, серьёзность подхода, стремление к единой трактовке ключевых моментов и так далее. Надеюсь, что к началу весенней части сезона подавляющее большинство арбитров справятся на отлично со всеми экзаменами», — сказал Калошин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.