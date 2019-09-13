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Гильерме: в России красивых девушек можно найти везде, в Бразилии всё не так

Гильерме: в России красивых девушек можно найти везде, в Бразилии всё не так
Футбол / Евро-2020 0

Голкипер сборной России Маринато Гильерме ответил на вопрос, где красивее девушки — на его исторической родине или нынешней.

«Для меня и в России, и в Бразилии. Но в России количественно их много. Здесь, в России, красивых девушек можно найти везде. А в Бразилии не так. Там есть очень красивые девушки, но их сложно найти. Потому что, чтобы найти красивую девушку, нужно заходить в хороший ресторан. А здесь нет, здесь в любом месте можно встретить: в метро, в автобусе, на вокзале. Везде они есть», — сказал Гильерме в видео на YouTube-канале сборной России.

Сборная России, набрав 15 очков после шести матчей, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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