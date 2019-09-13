Гильерме: в Бразилии тосты за столом не говорят, мы любим бухать и отдыхать

Голкипер сборной России Маринато Гильерме рассказал о самой забавной традиции, с которой он встречался на своей новой родине.

«Когда ты сидишь с русскими ребятами на каких-то важных встречах, например на днях рождения, и все пьют водку, нужно вставать каждую минуту и говорить тост. У нас в Бразилии такого нет. Мы любим только бухать, сидеть и отдыхать без тостов», — сказал Гильерме в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, Гильерме начал выступать за сборную России с 2016 года. Всего в составе национальной команды он провёл 10 матчей и пропустил 6 мячей. При этом в 7 встречах он сохранял свои ворота в неприкосновенности.

На клубном уровне в текущем сезоне Гильерме сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.