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Ляказетт выбыл до октября из-за повреждения лодыжки

Ляказетт выбыл до октября из-за повреждения лодыжки
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» сообщил, что нападающий команды Александр Ляказетт не будет принимать участия в матчах до конца сентября.

У 28-летнего француза продолжающаяся проблема с лодыжкой. Футболисту порекомендовали отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении.

Ляказетт играл через травму в течение нескольких недель. Ожидается, что форвард вернётся в строй в октябре.

В нынешнем сезоне Александр забил 2 мяча в 3 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Арсенал», набрав 7 очков в 4 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 5-м туре команда Унаи Эмери сыграет с «Уотфордом». Матч состоится в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» 15 сентября, начало — в 18:30 мск.

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