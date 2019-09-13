Ляказетт выбыл до октября из-за повреждения лодыжки

Лондонский «Арсенал» сообщил, что нападающий команды Александр Ляказетт не будет принимать участия в матчах до конца сентября.

У 28-летнего француза продолжающаяся проблема с лодыжкой. Футболисту порекомендовали отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении.

Ляказетт играл через травму в течение нескольких недель. Ожидается, что форвард вернётся в строй в октябре.

В нынешнем сезоне Александр забил 2 мяча в 3 матчах английской Премьер-лиги. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Арсенал», набрав 7 очков в 4 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 5-м туре команда Унаи Эмери сыграет с «Уотфордом». Матч состоится в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» 15 сентября, начало — в 18:30 мск.