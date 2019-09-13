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«Зенит» — «Арсенал»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Зенит» — «Арсенал»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Зенита» из Санкт-Петербурга и тульского «Арсенала» определились с составами на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Смольников, Кузяев, Жирков, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Осорио, Караваев, Маммана, Ерохин, Мак, Сутормин, Краневиттер, Шатов.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Ткачёв, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

Встреча состоится сегодня, 13 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.

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